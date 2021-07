OL : les précisions de Jean-Michel Aulas sur le transfert de Joachim Andersen

Il n'y a plus trop de doutes. Joachim Andersen devrait être joueur de Crystal Palace dans les jours à venir. L'écurie londonienne a tout réglé pour le transfert du danois avec l'OL, et des médias du pays nordique évoquaient un montant pouvant atteindre les 27 millions d'euros au total. De son côté, le quotidien L'Equipe, avançait que l'OL récupèrera un chèque un peu plus petit, de l'ordre de 16 M€ (près de 20 M€ avec bonus).

De quoi faire réagir Jean-Michel Aulas. Très actif sur Twitter, le président des Gones a expliqué que si «l'information est sûrement étayée le prix est notoirement supérieur», demandant de «lire» les communiqués lyonnais (l'officialisation de ce transfert n'est pas encore intervenue). Tout en confirmant le prochain départ de Joachim Andersen, JMA a donc fait comprendre que l'OL, qui a déboursé 24 M€ il y a deux ans pour le Danois, récupérera au moins plus de 20 M€ dans cette opération. Avec l'espoir de ne pas avoir perdu trop d'argent dans cette histoire.