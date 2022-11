JT Foot Mercato : le passe-temps favori des Bleus en 2022

La suite après cette publicité

Gages, Playstation et Uno au Qatar

Les Bleus s’occupent comme ils le peuvent au Qatar tout en se préparant à affronter le Danemark. Hier, pendant l’entraînement ouvert aux caméras, Tchouameni a joué, et il a perdu le petit jeu de précision contre Mbappé, Griezmann et Dembélé. La sanction a été décidée par KM7. Il va devoir préparer le repas de ses coéquipiers. Un bon moyen d’énerver le milieu technique du Real qui a promis qu’il ne le fera pas pour faire plaisir aux attaquants des Bleus. Après, ils vont peut-être régler leur compte avec d’autres activités. Hier, Guendouzi a été interrogé sur les passes temps des Français au Qatar, et bien cette année, pour passer le temps, c’est le Uno qui régale les Bleus. «Les journées peuvent être un peu longues parfois. Il y a un super groupe. On se connaît depuis plusieurs années, dans les différentes sélections. On joue beaucoup aux cartes, le Uno, après le dîner. Il y a aussi des jeux vidéo ou des séries Netflix. On s’est tous intégré super vite, nous les jeunes. Il y a une salle de vie où on se retrouve le soir également. Il y en a qui jouent au poker, à la Playstation, aux cartes», assure-t-il.

La terrible blessure de Neymar

C’est l’image qui a fait peur à tout le monde hier : la sortie sur blessure de Neymar. Le joueur du PSG a encore été salement touché à la cheville droite. Le numéro 10 auriverde est sorti du silence en postant un message sur ses réseaux sociaux. « Un match difficile, mais c’était important de gagner. Félicitations à l’équipe, le premier pas est fait. Plus que 6 matches. » Interrogé en conférence de presse, Tite a lui aussi tenu un discours optimiste : «vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du monde.» En tout cas, si Neymar doit être absent plusieurs semaines, la Seleção peut compter sur Rodrygo, Lucas Paqueta ou Antony pour le remplacer.

Ronaldo le Saoudien

Cristiano Ronaldo ne devrait pas tarder à choisir son futur club. Et bien Al-Nassr en Arabie Saoudite est prêt à tout pour l’attirer. Après avoir confirmé qu’il avait refusé l’été dernier une offre exceptionnelle de 350 M€ en provenance d’Al-Hilal, Ronaldo va peut-être changer d’avis. Les Saoudiens font le forcing en tout cas. Pour rappel, le Telegraph a indiqué il y a deux jours que le Portugais devrait bientôt recevoir une nouvelle offre lucrative de la part du championnat saoudien. Le ministre des Sports du pays, vient aussi de faire un énorme appel du pied au Lusitanien.

