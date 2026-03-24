Barça : Lamine Yamal furieux après avoir été remplacé

Une petite polémique enflamme les supporters du FC Barcelone avec Lamine Yamal. Lors de la victoire catalane face au Rayo Vallecano dimanche en Liga (1-0), Lamine Yamal avait été remplacé à la 82e minute par Marcus Rashford. Une scène anodine, mais qui a ensuite pris de l’ampleur en voyant la star barcelonaise apparaître frustrée d’être remplacé. Il l’a d’abord fait savoir à Hansi Flick en évitant son regard, avant de pointer quatre fois du doigt le coach allemand, parlant avec l’adjoint Arnau Blanco : « c’est toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie ».

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Mais d’après les informations d’El Chiringuito, Lamine Yamal n’était pas en colère contre Flick, ni contre le changement lui-même, mais contre l’arbitre. Plusieurs fautes commises par les joueurs de Vallecano n’ont pas été sanctionnées et il gesticulait vers l’arbitre en sortant. Lamine Yamal avait déjà un carton jaune et Flick l’a fait sortir uniquement pour le protéger en cas de suspension pour le match contre l’Atlético de Madrid, lui qui n’a été remplacé qu’une fois lors des six derniers matchs.