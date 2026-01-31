L’AJ Auxerre cible Mike Trésor

C’est une recette qui a fait ses preuves sur les bords de l’Yonne. Pour se renforcer à moindre coût tout en attirant de la qualité, l’AJ Auxerre, actuel 17e de Ligue 1, regarde avec insistance du côté des bancs de touche de Premier League. Selon nos informations, la nouvelle cible des dirigeants auxerrois se nomme Mike Trésor. En grande difficulté du côté de Burnley, le milieu offensif belge de 26 ans qui ne compte que 4 apparitions en Premier League pour seulement 19 minutes de temps de jeu cherche une porte de sortie pour retrouver le plaisir de jouer. L’été dernier, il avait failli rejoindre l’OGC Nice, mais l’opération ne s’était pas concrétisée.

L’international belge (2 sélections), qui avait affolé les compteurs avec Genk (28 passes décisives en 64 matches de Jupiler Pro League) il y a quelques saisons, correspond parfaitement au profil recherché : un joueur revanchard, capable d’apporter une plus-value technique immédiate. L’AJA est devenue experte dans ce type de dossiers. Ces derniers mois, le club a multiplié les prêts de joueurs venant d’Angleterre en manque de temps de jeu, avec diverses réussites : Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Han-Noah Massengo (Burnley également), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton) ou encore Ibrahim Osman (Brighton). Les discussions sont en cours pour voir si Mike Trésor sera le prochain sur la liste à tenter le pari de la relance en Bourgogne.