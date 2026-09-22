Coupe du Monde 2030 : le maire de Madrid très pessimiste pour l’organisation de la finale

Depuis plusieurs mois, Espagnols et Marocains se disputent par médias interposés l’organisation de la grande finale de la Coupe du Monde 2030. Pour rappel, le tournoi débutera en Amérique du Sud, avant d’être organisé au Portugal, en Espagne et au Maroc. Et à l’heure où la fédération marocaine pousse pour organiser la finale dans son futur grand stade de Casablanca, le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, s’est montré très pessimiste concernant la capitale espagnole.

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« Je ne suis pas optimiste, car je considère, et c’est tout à fait légitime de la part du Maroc et du roi du Maroc, qu’ils veulent cette finale et, logiquement, je pense qu’ils agissent aux niveaux politique et institutionnel pour y parvenir. Ce que je n’ai pas, en revanche, c’est la moindre preuve ni le moindre indice que le gouvernement aille dans ce sens. Si la finale ne se déroule pas à Madrid, il faudra se demander si la Coupe du Monde doit avoir lieu ou non. Ce n’est pas à moi de le dire, mais si la finale ne se tient pas à Madrid, je pense qu’il devrait y avoir des conséquences », a-t-il confié à Marca.