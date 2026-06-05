La sensation Taïryk Arconte très convoitée

À 22 ans, Taïryk Arconte vient de boucler l’exercice le plus abouti de sa jeune carrière sous les couleurs de Rodez. Véritable fer de lance de l’attaque ruthénoise, l’international guadeloupéen a grandement contribué à la magnifique saison de son équipe, qui a brillamment accroché la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour les barrages d’accession. Avec un bilan très flatteur de 14 buts et 3 passes décisives, le natif des Abymes s’est tout simplement imposé comme l’une des révélations incontestables de cette édition de Ligue 2. Forcément, de telles prestations ne passent pas inaperçues à l’aube du mercato estival.

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L'enchaînement parfait de Taïryk Arconte 🤩 pic.twitter.com/f4OdtuFw0W — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) March 9, 2026

La cote de l’attaquant, qui a terminé dans le top 5 des meilleurs buteurs de L2, a logiquement explosé ces derniers mois, sa valeur marchande atteignant désormais la barre des 3 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. S’il est encore solidement lié au RAF par un contrat courant jusqu’en juin 2028, le joueur suscite déjà de vives convoitises en France comme à l’étranger. Selon nos informations, l’AJ Auxerre, fraîchement promue, est sur les rangs pour lui faire découvrir l’élite du football français. Les Bourguignons, qui doivent trouver un successeur à Lassine Sinayoko dont l’avenir s’inscrit en Premier League, devront toutefois composer avec une rude concurrence britannique : l’écurie anglaise de Millwall ainsi que le mythique club écossais du Celtic Glasgow apprécient tout particulièrement le profil explosif d’Arconte. Le feuilleton ne fait que commencer dans l’Aveyron.