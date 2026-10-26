Ligue 1 : Le Havre s’enfonce dans la crise !

La défaite concédée au stade Vélodrome a encore illustré les maux de tête havrais. Plombé par une énorme faiblesse défensive, Le Havre a semblé sans repères et en manque de personnalité pendant près de 77 minutes de jeu. Les entrées de Josh Maja, auteur d’un doublé, Sota Nakamura ou encore Lamine N’Diaye ont certes permis aux Ciel et Marine de reprendre espoir et de s’offrir une fin de match de folie. Mais cette réaction tardive n’a pas empêché le club normand de concéder sa sixième défaite de la saison en championnat en huit journées disputées (4-3), dans une fin de match marquée par une polémique arbitrale autour d’un penalty non accordé dans le temps additionnel.

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Mais au-delà du brouhaha arbitral de la fin du match, c’est surtout l’incapacité du Havre à maîtriser ses rencontres qui inquiète. Le classement en témoigne parfaitement : le HAC est bon dernier de cette Ligue 1 et reste la seule équipe, avec Málaga (Liga), à ne pas avoir remporté la moindre rencontre parmi les équipes des cinq grands championnats européens. Le Havre compte déjà cinq points de retard sur Strasbourg, barragiste. Une situation plus que préoccupante alors que le club avait entamé un énorme renouveau durant l’intersaison. À la tête de la direction sportive depuis juin 2022 et architecte de la remontée du club doyen dans l’élite, Matthieu Bodmer est parti à Caen et a été remplacé par Demba Ba, dont le travail à Dunkerque avait été grandement loué.

Digard peine à trouver la solution

À peine arrivé, le néo-directeur sportif havrais avait la lourde tâche de reconstruire l’effectif de Didier Digard, qui avait notamment perdu plusieurs cadres (Diaw, Sanganté, Lloris, Kechta…). Pour la première fois depuis 2023 et son retour en Ligue 1, Le Havre abordait également l’été sans mesure d’encadrement de la part de la DNCG. Une bonne nouvelle ayant permis au club normand de se montrer actif lors du mercato. Au total, plus d’une dizaine de recrues sont venues renforcer les rangs du Havre, dont Junior Mwanga (Strasbourg), Rayan Fofana (prêté par Lens), Amir Richardson (prêté par la Fiorentina), Timothée Pembélé, Arnaud Bodart, Vincent Sasso ou encore Josh Maja (libres). Mais malgré ce mercato pléthorique, le contenu proposé sur le terrain reste tout bonnement insuffisant. Didier Digard doit aussi faire face à de nombreux absents, comme son gardien titulaire Lionel Mpasi, blessé au tendon d’Achille contre Brest (1-2), le 5 septembre dernier.

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Après la défaite à domicile lors de la journée précédente contre Auxerre (1-3), un concurrent au maintien, l’ancien coach de Nice avait lui-même reconnu la gravité de la situation. « Il faut être réaliste, on fait face à une situation préoccupante avant d’affronter deux très gros adversaires. Il y a vraiment peu de motifs de satisfaction aujourd’hui, avait-il déclaré avant d’assumer sa propre part de responsabilité, estimant avoir mis trop de pression à son groupe. J’ai merdé là-dessus ». Après la défaite à Marseille, il avait à nouveau souligné l’urgence de la situation et rappelé « qu’on ne peut rien attendre des autres. Il va falloir faire mieux ». Reste à voir si l’entraîneur âgé de 40 ans sera en mesure de tirer les enseignements des précédentes journées et de la bonne réaction de son groupe face à Marseille, alors que se profile la réception du PSG, vendredi au stade Océane (19h).