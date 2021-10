Serie A : la Lazio accrochée sur le fil par l'Atalanta

La 11e journée de Serie A débutait ce samedi à 15h avec un choc entre l'Atalanta (5e) et la Lazio (6e). Le gagnant avait l'occasion de se rapprocher du podium. Et il ne fallait pas longtemps pour que les Biancocelesti prennent l'avantage. Grâce à Pedro, les visiteurs trouvaient le chemin des filets (1-0, 18e). Alors que l'Atalanta revenait tout doucement dans le match, Duvan Zapata se chargeait d'égaliser juste avant la pause (1-1, 45e +1).

Au retour des vestiaires, la Lazio remettait les bouchées doubles et Ciro Immobile voyait son tir être repoussé par Juan Musso (55e). Le club romain était mieux en place et sur une passe de Toma Basic, Ciro Immobile redonnait l'avantage à la Lazio (2-1, 74e). L'équipe de Maurizio Sarri insistait et essayait même de se mettre à l'abri, mais l'occasion de Raul Moro ne trouvait pas la faille contre Juan Musso (83e). Alors qu'on voyait la Lazio s'imposer, Marten de Roon a arraché le point du nul dans les dernières secondes (2-2, 90e +4). Résultat, c'est un statu quo entre les deux formations au classement avec ce match nul 2-2.

