Samuel Umtiti recadre Mattéo Guendouzi

Soirée tendue à Lyon. Avant, pendant et après la défaite lyonnaise contre le Fener. Et pour cause, Mattéo Guendouzi a été au cœur de plusieurs polémiques, dont une bagarre au coup de sifflet final, suite à des chambrages de l’ancien de l’OM aux supporters rhodaniens. Sur RMC Sport, Samuel Umtiti a tenu à livrer son analyse des faits.

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« Ça fait partie du football de chambrer. Il a joué à l’OM, c’est normal qu’il y ait cette rivalité là. Mais il faut quand même rester mesuré à un certain moment. On connaît très bien la réaction de certains supporters, qui vivent cette rivalité. C’est bien de chambrer une fois, deux fois, mais là il ne voulait limite pas s’arrêter. Au bout d’un moment, stop. Quand tu vois que ça dégénère, tu as de la maturité et tu rentres. Il a dépassé les limites ? Oui et non, il n’a pas non-plus tapé quelqu’un mais il sait que son comportement peut faire dégénérer les choses », a lancé l’ancien défenseur lyonnais.