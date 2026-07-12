Coupe du Monde 2026, Angleterre : Thomas Tuchel est complètement furieux !

Malgré une qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 grâce à une victoire renversante face à la Norvège (2-1 a.p.) au Hard Rock Stadium de Miami, Thomas Tuchel est apparu particulièrement remonté après la rencontre. Menés après un but exceptionnel de Schjelderup, les Three Lions avaient égalisé juste avant la pause par Jude Bellingham, avant que le milieu du Real Madrid n’offre la victoire en prolongation. Un succès qui permet à l’Angleterre de rejoindre le dernier carré, où elle affrontera la Suisse ou l’Argentine.

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« On s’est vraiment compliqué la vie aujourd’hui. Le résultat est fantastique, on est en demi-finales. C’est incroyable. Je ne suis pas satisfait de notre performance. À tous les égards. L’engagement est là, mais nous nous sommes compliqué la tâche énormément par notre jeu. Des erreurs tactiques et un manque de rapidité et de régularité. Nous avons eu de la chance. La mentalité ? C’est une question de mentalité pure et simple. Comment peut-on parler de mentalité maintenant ? Ce n’est pas un problème de mentalité. On peut le refouler et le vendre. Pourquoi parler de mentalité ? C’est la qualité de notre jeu qui pose problème. C’est une question de qualité, nous devons mieux jouer », a lâché, très agacé, le sélectionneur allemand au micro d’ITV.