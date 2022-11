Portugal : CR7 absent de l'entraînement

La suite après cette publicité

Les 26 joueurs portugais convoqués se sont rassemblés depuis ce lundi afin de se préparer à la prochaine [Coupe du monde au Qatar 20 novembre - 18 décembre où le Portugal va se frotter à l'Uruguay, la Corée du Sud et au Ghana dans le groupe H. L'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo (37 ans) est bien évidemment présent dans cette liste mais ne va pas s'entraîner aujourd'hui.

Sky Sports rapporte que le quintuple Ballon d'Or et meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid souffre de problèmes digestifs. À voir si cela persiste ou l'empêchera de participer seulement à cette séance collective.

BREAKING: Cristiano Ronaldo will not train with the Portugal squad today ❌ pic.twitter.com/MTs404KU7k