Rhian Brewster s'engage à Sheffield United

Comme annoncé ces dernières heures par la presse anglaise, Rhian Brewster (20 ans) file chez les Blades pour un montant proche de 26 M€. Les Reds ont également ajouté un pourcentage (15) à la revente et une clause privilégiée de rachat. Aston Villa et Crystal Palace étaient eux aussi sur les rangs, mais c'est bien le dernier neuvième de Premier League qui rafle la mise.

Prêté de janvier à juin 2020 à Swansea, Brewster faisait partie des révélations de la saison passée en Championship avec ses 10 réalisations en 20 rencontres. Débarqué en provenance de l'académie de Chelsea en juillet 2015, l'attaquant a gravi tous les échelons sur les bords de la Mersey, faisant notamment quatre apparitions avec l'équipe senior depuis ses débuts en Coupe de la Ligue à MK Dons en septembre 2019.

.@RhianBrewster9 has completed a deal to join @SheffieldUnited on a permanent transfer.



Everybody at #LFC would like to wish Rhian all the very best for his future career 🙌