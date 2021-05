Italie : Roberto Mancini rempile jusqu'en juin 2026

Roberto Mancini a prolongé ce lundi son contrat à la tête de la Squadra Azzurra. Le contrat du technicien, arrivé en mai 2018, court désormais jusqu'en juin 2026. De quoi forcément avoir le sourire.

«Je suis très heureux, je remercie la Fédération et le président Gravina. Nous essayons de mener un travail qui a porté ses fruits, les fait d'avoir réussi à assembler une équipe qui plaît et qui donne beaucoup de satisfaction. Je suis optimiste pour l'avenir. En un an, nous avons l'Euro, la phase finale de Ligue des Nations et le Mondial, l'objectif est d'arriver à gagner tout en sachant que rien ne sera simple et qu'il nous faudra aussi un peu de chance», a-t-il lancé.