Mikel Arteta répond cash aux critiques sur Arsenal

Ce jeudi, Marca a échangé avec Mikel Arteta, à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions. Le technicien espagnol est revenu sur la victoire en Premier League après des années d’attente. «Les astres se sont alignés pour que ça arrive. Les années précédentes, on était proches, mais il manquait quelque chose. L’ambiance était différente dès le départ, peut-être à cause du profil des joueurs… mais la régularité est restée la même. J’étais convaincu qu’on allait être tout près. Pas de la victoire, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mon rôle a été de leur insuffler la confiance nécessaire pour se sentir au top, car il y a eu des moments de doute. Je leur ai donné de l’énergie et je leur ai dit de vivre pleinement leur passion.» Arteta a ensuite avoué qu’il a préféré laisser les joueurs suivre le match entre Bournemouth et City ensemble. Un match qu’il n’a pas regardé chez lui. C’est son fils qui lui a communiqué le résultat et tous ont pu enfin célébrer le titre.

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Les Gunners sont enfin débarrassés de l’étiquette de l’équipe qui ne gagne rien. «Il y a un sentiment de joie et de soulagement, celui de se libérer d’un poids. De se dire : « On y est presque. » Et nous devons maintenant utiliser cela comme un tsunami d’émotions, d’espoir et de soif de victoire pour remporter la Ligue des Champions.» Pour cela, il faudra battre le PSG samedi à Budapest. Arsenal comptera jouer sur ses forces, notamment la défense. Arteta a d’ailleurs répondu à ceux qui disent que son équipe est trop défensive. «Je respecte toutes les opinions, et ensuite, il faut décider quoi en faire : leur accorder de l’importance, les rejeter, les conserver en souvenir, les oublier, les utiliser et qu’elles nous soient utiles… Il y a de la place pour tout. Mon rôle est de ne pas me contenter de ce qui ne suffit pas pour gagner. Je dois trouver d’autres moyens de gagner, innover, explorer des pistes différentes. Et c’est ce que nous avons fait jusqu’à présent (…) Avec toutes les blessures que nous avons eues, il faut savoir gérer son temps. Si j’avais entré ces blessures dans un générateur de probabilités pour connaître nos chances de gagner la Premier League, il m’aurait donné 2 %. Et je n’allais pas m’en contenter. Nous avons dû trouver d’autres solutions, avec nos ressources et nos qualités, pour être tout aussi compétitifs lors des quelque 60 matchs que nous avons disputés, compte tenu des exigences.» Samedi, il y aura une dernière rencontre à disputer pour les Gunners, qui rêvent de soulever un nouveau trophée.