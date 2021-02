Arsenal : Alexandre Lacazette plairait à l'AS Monaco

Qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa mais actuellement onzième de Premier League, Arsenal ne vit pas sa meilleure saison. Et au sein de l'effectif londonien, certains joueurs sont forcément dans le dur. Ces dernières semaines, c'est notamment le cas d'Alexandre Lacazette. Même s'il a marqué dix buts et délivré 3 passes décisives en 29 apparitions cette saison, l'attaquant français n'a pas beaucoup joué dernièrement. Car depuis quatre matches, Mikel Arteta a décidé de se passer de l'ancien Lyonnais au coup d'envoi. Resté à deux reprises sur le banc, le joueur de 29 ans est également entré en jeu par deux fois, mais pour seulement disputer 17 minutes contre Manchester City le week-end dernier et 12 contre Benfica jeudi soir en seizième de finale retour de Ligue Europa. Une situation difficile qui ne passe pas inaperçue.

Ce vendredi, le Mirror fait un point sur la situation d'Alexandre Lacazette, encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Gunners. Et le média anglais explique que plusieurs clubs européens suivraient avec attention le Français, dont l'AS Monaco. Actuellement quatrième de Ligue 1, avec six points de retard sur le leader lillois, le club du Rocher serait en train de voir pour un transfert estival. Même si Kevin Volland a été recruté l'été dernier pour le poste d'attaquant, et que Wissam Ben Yedder performe toujours, l'ASM aura certainement besoin d'un autre numéro 9 cet été, Stefan Jovetic étant en fin de contrat dans quelques mois et le jeune Pietro Pellegri n'enchaînant pas les matches. Alors Alexandre Lacazette reviendra-t-il en France quatre ans après son départ de l'OL ? Réponse cet été.