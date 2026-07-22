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Arsenal : William Saliba ne va pas se faire opérer

Par Sasha Nahon
1 min.
William Saliba @Maxppp

William Saliba ne passera finalement pas par la case opération. Touché au dos depuis plusieurs semaines et contraint de quitter prématurément la demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (0-2), le défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France a décidé, en accord avec les dirigeants des Gunners, d’opter pour un traitement conservateur plutôt qu’une intervention chirurgicale nous apprend L’Équipe.

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Le défenseur central de 25 ans va désormais suivre une longue période de soins et de repos afin de résorber ses douleurs chroniques au dos. Si la durée exacte de son indisponibilité reste incertaine et dépendra de l’évolution de sa récupération, son absence devrait se compter en plusieurs mois. Un coup dur aussi bien pour Arsenal que pour les Bleus.

Pub. le - MAJ le
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