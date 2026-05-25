L1, ASSE : plusieurs forfaits avant le barrage contre l’OGC Nice

Mardi soir, l’AS Saint-Etienne va jouer la première manche d’un barrage décisif contre l’OGC Nice pour son maintien en Ligue 1. Après être venu à bout de Rodez aux tirs au but, les Verts vont devoir se défaire des Aiglons pour retrouver l’Elite. Mais Philippe Montanier a annoncé que cela passera par plusieurs absences notables et la présence de certains internationaux encore incertains, alors que la fenêtre internationale ouvre ce lundi.

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«Ben Old est touché aux ischios et est incertain. On décidera demain après un ultime réveil musculaire. Djylian N’Guessan est forfait. Florian Tardieu est de retour et c’est une bonne nouvelle, même si l’on sait qu’il ne pourra pas jouer un match entier. Concernant les autres internationaux, des discussions sont en cours pour qu’on puisse compter sur eux pour ces deux matchs importants calés sur une date FIFA. On est dans l’attente, mais on s’adapte», a-t-il indiqué à la veille de la première manche.