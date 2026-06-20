Barça : Gavi réagit à la signature de Cucurella au Real Madrid

Gavi et Marc Cucurella participent actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne. Sous les ordres de Luis de la Fuente, les deux joueurs de la Roja s’apprêtent d’ailleurs à affronter l’Arabie saoudite (dimanche soir). Cependant, le latéral gauche vit un été bien plus intense que le milieu de terrain, puisque l’ancien londonien vient de signer au Real Madrid.

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Formé au Barça, Cucurella a privilégié une nouvelle aventure et la sentinelle catalane a donc réagit à son départ lors d’une interview accordée à Esports RAC1. « C’est une excellente recrue pour le Real Madrid, je suis ravi pour lui. Le Real ne sait plus comment faire pour stopper Lamine Yamal. Ils n’arrêtent pas de changer de latéraux ces dernières années… C’est ça quand tu as le meilleur joueur du monde en face » a-t-il indiqué.