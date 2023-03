Mathieu Bodmer regrette le manque de leadership au PSG !

La suite après cette publicité

Directeur sportif du Havre, leader de Ligue 2, Mathieu Bodmer s’est longuement confié pour Foot Mercato, un échange à retrouver dans son intégralité ce vendredi 24 mars. Un entretien au cours duquel le dirigeant des Ciel et Marine est notamment revenu sur les échecs à répétition du PSG sur la scène européenne. Pour lui, le club de la capitale, où il a évolué de 2010 à 2013, manque désormais de qualité et une refonte s’impose… «Il y a eu deux phases depuis mon départ. Il y a eu cette première phase bénéfique où ils ont progressé pendant plusieurs saisons, ils ont été très réguliers et puis il y a eu cette seconde phase, beaucoup plus compliquée, avec les différentes remontadas», a tout d’abord constatait l’ancien Parisien avant d’ajouter.

«Tu as eu aussi cette finale de Ligue des Champions sur une période Covid, un moment assez particulier où le club aurait pu arracher ce fameux trophée mais depuis, c’est devenu très compliqué sur la scène européenne. Aujourd’hui, c’est surtout une question d’effectif. Il manque un peu de banc de touche, de profondeur pour toujours rester compétitif. Il y a aussi des manques au niveau du leadership, des mecs qui sont capables de prendre la parole et d’impulser quelque chose. Globalement, je pense qu’il y a une refonte à faire à la fin de l’année mais malheureusement, c’est ce qu’on dit tous les ans… On verra si cette refonte, réelle, de l’intérieur, aura lieu cette année ou pas». Le message est passé !

