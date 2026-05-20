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Ligue 1

OM : la cause inattendue du malaise de Darryl Bakola enfin dévoilée !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Darryl Bakola avec l'OM. @Maxppp

Cette saison 2025-2026 est enfin terminée pour l’Olympique de Marseille. Candidat à la Ligue des Champions, le club phocéen doit finalement se contenter de la cinquième place après une saison très mouvementée. Dans son édition du jour, La Provence est d’ailleurs revenue sur l’un des épisodes les plus marquants de la saison : la défaite à Rennes le 15 août 2025 (0-1).

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Battu d’entrée de jeu, l’OM a vécu une soirée agitée avec la fameuse bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot et le malaise de Darryl Bakola (vendu depuis à Sassuolo). Mais selon le quotidien local, Bakola n’a pas fait de malaise à cause de l’altercation entre ses deux ex-coéquipiers. Le jeune joueur aurait tout simplement bu trop de boisson à base de taurine (comme le Red Bull, ndlr), ce qui aurait provoqué une accélération de son rythme cardiaque. Décidément, cette saison 2025-2026 de l’OM a été riche en anecdotes…

Pub. le - MAJ le
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