Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à Raphaël Varane

Dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur central de Manchester United est revenu sur ses années au Real Madrid, avouant qu'il n'a pas pu réellement savourer ses victoires en Coupe d'Europe : «Après avoir gagné la Ligue des champions, les supporters ne vous félicitent pas. Ils vous disent, «très bien, maintenant on s’attaque à la prochaine». C'était comme ça après la première, et au final j'en ai gagné quatre. Mais ils disaient toujours «très bien, allons-y pour la suivante». (...) Parfois, j’aurais aimé pouvoir appuyer sur le bouton pause et avoir le temps de fêter les succès…»

En conférence de presse, l'entraîneur italien de la Maison Blanche Carlo Ancelotti, qui avait été sur le banc merengue lors du sacre à la LdC 2014, a tenu à répondre au champion du monde 2018 : «C’est aussi ça qui fait que ce club est si spécial. C'est l'histoire et la tradition de ce club. C'est grâce à cette exigence qu'il a gagné tout ce qu'il a gagné. Nous avons fêté la Décima, mais bien sûr nous ne pouvions pas nous reposer sur nos lauriers, il fallait continuer. C'est ce que ce club exige, ce que les fans demandent.»