Manchester United : l'annonce forte d'Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo

Un chantier colossal. Cet été, Manchester United va vivre une intersaison agitée, entre les nombreux départs et les arrivées qui devraient être également multiples. En chef de chantier, Erik ten Hag aura donc du pain sur la planche. D'ailleurs, il a prévu de se mettre rapidement au travail puisqu'il ne sera pas du voyage de l'Ajax Amsterdam, qui va fêter son titre à Curaçao, préférant se rendre à Manchester pour avancer sur le mercato et la saison prochaine. Et concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, le Néerlandais a tranché.

Ten Hag veut garder CR7

«À United, il y a beaucoup de bons joueurs. Nous devons les faire fonctionner comme une équipe, mais définitivement Cristiano Ronaldo, c'est un géant», a avoué le nouvel homme fort des Red Devils. Pour The Sun comme le reste de la presse britannique, le message est clair : Ten Hag va garder CR7. Un élément qui, visiblement, est emballé par son futur entraîneur. «Ce que je sais de lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimenté», a avoué la star portugaise au site officiel de Man U. Il avait aussi demandé de la patience.

«Nous devons lui donner du temps. Les choses doivent changer comme il le souhaite. J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, parce que, si vous avez du succès, tout Manchester aura du succès aussi. Je lui souhaite le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que, l’année prochaine, nous allons gagner des trophées». Motivé et ambitieux malgré le fait que MU ne joue pas en Champions League l'an prochain, CR7 est un élément sur lequel compte le Hollandais.

Le coach veut lui offrir une place de choix

Outre son apport crucial sur le terrain, le prochain coach mancunien voudrait faire du Portugais l'un des hommes importants de son vestiaire, particulièrement sous tension cette saison. D'ailleurs, le Manchester Evening News précise que Cristiano Ronaldo n'a pas été souvent consulté cette saison et que le peu de fois où il l'a été, il a fait allusion à des problèmes dans le vestiaire. Ce que veut éviter à tout prix Ten Hag. «Ce qui compte, c'est le vestiaire, il faut être capable de gérer le vestiaire. Vous devez le faire fonctionner. C'est comme ça qu'on gagne des matches». Le MEN indique que Ten Hag veut lui donner beaucoup plus de responsabilités.

Il veut écouter CR7, qui sait mieux que tout le monde à quel point le niveau a baissé à Manchester, lui qui a connu la gloire avec Sir Alex Ferguson. En faire son capitaine n'est pas non plus à exclure, puisque ce n'est pas un secret, Harry Maguire ne conservera pas le brassard. CR7 figure dans la liste de ses possibles successeurs avec Bruno Fernandes et David De Gea. Le nouveau coach des Red Devils aura encore le temps pour trancher à ce sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il veut garder CR7. Et on peut le comprendre puisque le joueur de 37 ans a souvent sauvé son équipe, lui qui en est à 24 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison. Une machine.