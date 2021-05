LOSC : Olivier Létang évoque l’avenir de Christophe Galtier

Ce dimanche, Lille a remporté le quatrième titre de Champion de France de son histoire. Un sacre qui vient surtout récompenser l’excellent travail de Christophe Galtier (54 ans) depuis qu’il a repris le club il y a plus de trois ans déjà. Le technicien français est d’ailleurs pressenti pour rejoindre l’OGC Nice, ou l’OL, dans les prochains jours.

Interrogé sur les antennes de RMC sur l’avenir de son entraîneur, le nouveau président du LOSC, Olivier Létang, n’a pas souhaité donner plus d’informations. « C'est une bonne question, mais on veut surtout célébrer ce moment et le vivre. On fait ce métier pour vivre des émotions, donner de la passion. Christophe vous l'a dit, on se parle beaucoup. On parlera des cas individuels plus tard. Place à la célébration aujourd'hui après la concrétisation de ce titre. La collaboration est très bonne, je suis très heureux de l'avoir à nos côtés. C'est un coach professionnel et formidable. »