Mercato OL : les folles révélations sur le transfert totalement lunaire de Malick Fofana

Hier, Malick Fofana a réellement vécu le jour le plus long. Le Belge a été le héros du dossier le plus fou de ce mercato d’été 2026. Mardi matin, le Diable Rouge savait qu’il ne serait certainement plus un joueur de l’Olympique Lyonnais après le 1er septembre. Mais il ne savait pas encore quel club il rejoindrait. Dans ses rêves les plus fous, il se voyait revêtir la tunique d’Arsenal. Il a été proposé par son entourage aux Gunners en fin de mercato. Ses agents pensaient que les Londoniens avaient mordu puisqu’ils ont commencé à étudier plus sérieusement cette opportunité de marché. Mais ils ont très vite fait savoir qu’ils ne mettraient pas les 40 M€ réclamés par l’OL.

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Cela a profité à d’autres pensionnaires de Premier League. Si Hull City a été écarté très vite par le principal intéressé ces derniers jours, Sunderland et Crystal Palace ont avancé leurs pions. Mardi, vers midi, un accord a été trouvé entre Lyon et les Black Cats pour un montant total de 35 M€ (bonus compris). Fofana était également prêt à rejoindre la formation de Régis Le Bris. Mais un peu avant 14 heures, nous vous avons expliqué sur notre site que les Eagles étaient revenus à la charge pour doubler Sunderland. Pierre Sage, qui connaît bien le joueur, a longuement échangé avec lui pour le convaincre. Et il l’a été.

L’entourage de Malick Fofana a tout fait basculer

Un peu avant 15 heures, un accord a été trouvé entre l’OL et Crystal Palace pour un peu moins de 40 M€, ainsi qu’entre l’écurie anglaise et le joueur de 21 ans. Mais c’était encore loin d’être terminé. Vers 17h30, Sunderland a repris l’avantage, notamment grâce aux grosses commissions promises aux agents de Fofana, à savoir Roc Nation. Une entreprise qui emploie notamment l’oncle du footballeur, qui aurait négocié un juteux extra pour lui. Un peu avant 20 heures, les Eagles sont repassés devant en s’alignant notamment sur les demandes financières du joueur.

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Toujours à Lyon, "Magic Fofana" a passé sa visite médicale. Mais il ne savait pas encore pour quel club il signerait. Finalement, la balance a penché en faveur de Sunderland un peu après 22 heures. Le Belge a fait son choix. Il a donc signé en faveur des Black Cats pour un peu moins de 40 M€. La nouvelle a été annoncée en fin de soirée. «L’ailier belge Malick Fofana est la cinquième recrue de Sunderland AFC lors de ce mercato estival. Il arrive en provenance de l’Olympique Lyonnais et s’est engagé sur le long terme. Reconnu pour sa vitesse, ses dribbles et son jeu offensif direct, le joueur de 21 ans débarque de Ligue 1 avec une solide expérience.» Sunderland a donc gagné son bras de fer avec Crystal Palace en mettant la main sur Malick Fofana, dont la gestion pose question pour certains qui estiment que ce transfert a plus fait les affaires de ses représentants que les siennes. De son côté, l’OL empoche un joli chèque, mais ce dossier a bloqué d’autres deals notamment celui de Youssouf Fofana, qui a signé à Séville. Keito Nakamura, lui, va remplacer Fofana en tant que joker Ligue 1.