Le Barça recrute le cousin de Jonathan Tah

Le FC Barcelone peut s’appuyer sur un centre de formation ultra-performant, à l’image de l’explosion de Xavi Espart en ce début de saison. Mais les dirigeants catalans ne se contentent pas que des joueurs de La Masia, puisqu’ils aiment aussi aller piocher des pépites un peu partout dans le monde. C’est le cas d’Hamza Abdelkarim par exemple.

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Et comme l’indique Mundo Deportivo, le club catalan vient de recruter Mikael Baza, jeune défenseur allemand de 16 ans seulement, qui est d’ailleurs le cousin de Jonathan Tah. Il a tapé dans l’oeil d’Hansi Flick et il va intégrer l’équipe B du FC Barcelone dans un premier temps.