Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Le Barça recrute le cousin de Jonathan Tah

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Le logo du FC Barcelone. @Maxppp

Le FC Barcelone peut s’appuyer sur un centre de formation ultra-performant, à l’image de l’explosion de Xavi Espart en ce début de saison. Mais les dirigeants catalans ne se contentent pas que des joueurs de La Masia, puisqu’ils aiment aussi aller piocher des pépites un peu partout dans le monde. C’est le cas d’Hamza Abdelkarim par exemple.

La suite après cette publicité

Et comme l’indique Mundo Deportivo, le club catalan vient de recruter Mikael Baza, jeune défenseur allemand de 16 ans seulement, qui est d’ailleurs le cousin de Jonathan Tah. Il a tapé dans l’oeil d’Hansi Flick et il va intégrer l’équipe B du FC Barcelone dans un premier temps.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier