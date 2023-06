Nike présente le nouveau maillot domicile de Tottenham pour la saison 2023-2024

Cette saison a été une véritable déception pour les supporters des Spurs : avec sa huitième place en Premier League, Tottenham ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, une première depuis l’exercice 2009-2010. Et pour une fois, les hommes du nouvel entraîneur grec Ange Postecoglou ne porteront pas qu’un simple maillot domicile blanc.

La suite après cette publicité

Un hommage à la scène musicale londonienne

Nike a dévoilé ce jeudi la nouvelle tunique domicile de la formation londonienne, conçue pour rendre hommage à la scène musicale de la capitale. Dans un gris un peu plus foncé que le fond uni, on retrouve des motifs géométriques d’ondes radio, en référence notamment à Alexandra Palace - le lieu emblématique du nord de Londres d’où les premières émissions de télévision publique ont été diffusées en 1936.

À lire

Le Real Madrid aurait mis fin au dossier Harry Kane !

Sur cette tunique, on retrouvera donc le sponsor maillot et compagnie d’assurance hong-kongaise AIA, présent à l’avant du vêtement depuis la saison 2014-2015. L’écusson du THFC et la virgule de l’équipementier américain gardent leur bleu foncé, couleur qu’on retrouve également sur les bordures des manches. L’entreprise britannique d’e-commerce, Cinch, est quant à elle floquée sur la manche gauche.

La suite après cette publicité

Un ensemble unicolore

Et pour la première fois depuis onze ans, les pensionnaires du désormais Tottenham Hotspur Stadium porteront un ensemble tout en blanc, tandis que la section féminine gardera un «short bleu alternatif avec notre nouveau maillot afin de créer le meilleur environnement possible pour le confort et la performance pendant le cycle menstruel.»

Le nouveau maillot domicile sera porté pour la première fois par l’équipe première masculine pour sa première rencontre amicale d’intersaison face à West Ham United à Perth le 18 juillet prochain, qui sera également le match d’ouverture de leur tournée Asie-Pacifique 2023.

La suite après cette publicité

Le nouveau maillot domicile de Tottenham est bientôt disponible sur notre boutique partenaire FOOT.FR !