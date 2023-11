Critiques, concurrence, adaptation : Randal Kolo Muani se livre sur son transfert difficile au PSG

C’était le transfert que tous les supporters parisiens attendaient au PSG, cet été. En toute fin de mercato estival et après un feuilleton mouvementé, Randal Kolo Muani (24 ans) a quitté l’Eintracht Francfort pour un montant de 90 millions d’euros, bonus compris, afin de s’engager avec le Paris Saint-Germain, pour un contrat de 5 ans. Après 10 rencontres avec le PSG, l’international français tient un bilan en demi-teinte de 3 buts inscrits et 2 passes décisives réalisées.

Dans un entretien accordé à RMC Sport et avant le choc chez l’AC Milan, l’ex-Nantais est revenu sur son transfert au PSG. «Il y a eu pas mal de bruits et d’histoires. C’était un peu compliqué à vivre pour moi, mais je suis très bien entouré et ça s’est bien passé», a-t-il d’abord expliqué, en avouant qu’il était fier d’avoir tout fait pour retourner à Paris, une chance qu’il ne fallait pas louper, selon lui. «C’est un club mythique pour moi. Il y a pas mal de pression, on nous attend au tournant. Il y a beaucoup d’exigences.»

Randal Kolo Muani a eu du mal à digérer son transfert

Avant de reconnaître avoir eu des difficultés à s’adapter à ce nouvel environnement. «C’est vrai que les premiers mois étaient très compliqués. Je n’étais pas installé. Je digérais un peu le transfert. Il y a énormément d’attentes autour de moi avec le montant, pas mal de pression. Au début, j’avais de la pression, mais maintenant, c’est en train de retomber un peu (…) Je sais que les gens me jugent par rapport à ce montant. Après, ça me met une pression, car je dois prouver que je vaux ce montant-là. Il ne faut pas se préoccuper de ça», a également expliqué la recrue francilienne.

Mais malgré une concurrence accrue dans l’attaque parisienne et le fait d’arriver dans un nouvel environnement, avec un système de jeu différent, Randal Kolo Muani a reconnu qu’il était en train de rejouer son football et de reprendre du plaisir, avec notamment un déclic lors du match remporté contre l’OM. «Pour moi, c’est un nouveau challenge. Il y a pas mal de concurrence aussi devant donc j’essaye d’apprendre de tout le monde (…) Mais ce but (contre l’OM) m’a vraiment soulagé, ça m’a fait du bien. Celui face à Milan aussi. C’est important pour un attaquant de marquer et d’avoir confiance pour prendre du plaisir sur le terrain.». Cela va donc mieux pour Randal Kolo Muani, qui a tout de même avoué qu’il avait encore des axes de progression, notamment dans son travail dos au jeu.

