Serie A : l’AS Rome domine le Genoa et grimpe à la deuxième place

Trois jours après sa défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’AS Roma retrouvait la Serie A ce samedi avec la réception du Genoa, à l’occasion de la 7e journée de championnat. Troisièmes avant la rencontre, les hommes de Gian Piero Gasperini devaient composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Paulo Dybala, Manu Koné et Mile Svilar, blessés, tandis que Donyell Malen était suspendu. En face, le Genoa de Daniele De Rossi, 17e avec quatre points, espérait confirmer sa première victoire de la saison obtenue contre la Fiorentina. Malgré une possession globalement favorable aux Romains, les deux formations se rendaient coup pour coup dans une première période animée. À la 31e minute, Leonardo Balerdi était tout proche d’ouvrir le score sur une tête consécutive à un corner, mais le ballon venait s’écraser sur la barre transversale. Deux minutes plus tard, Stephan El Shaarawy répondait d’une superbe frappe à l’entrée de la surface, qui trouvait, elle aussi, la barre. Malgré ces deux énormes occasions, les équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

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Au retour des vestiaires, la Roma ne tardait pas à faire la différence. Dès la 50e minute, Santiago Castro débloquait la situation d’un magnifique ballon piqué pour inscrire son premier but de la saison (1-0). À la 68e minute, le jeune piston droit Lulli doublait la mise en inscrivant le premier but de sa carrière professionnelle (2-0). Malgré plusieurs situations intéressantes, le Genoa ne parvenait pas à tromper la vigilance romaine et devait finalement s’incliner face à une équipe plus réaliste devant le but. Grâce à ce succès (2-0), l’AS Roma grimpe à la deuxième place de Serie A, à seulement deux points du leader. Un résultat idéal avant de retrouver la Ligue des Champions mardi soir à 21 heures face au Slovan Bratislava. De son côté, le Genoa recule à la 19e place et tentera de réagir dimanche prochain à 15 heures lors de la réception de Venise.