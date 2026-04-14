Real Madrid : le comité des arbitres va reconnaître une erreur d’arbitrage sur Mbappé contre Gérone

Le Comité Technique des Arbitres (CTA) s’apprête à reconnaître une erreur d’arbitrage sur une action impliquant Kylian Mbappé lors du match de Liga face à Gérone (1-1). Selon la presse espagnole, l’instance estime désormais qu’un penalty aurait dû être accordé sur l’attaquant français en fin de rencontre, malgré les débats internes autour de l’intervention du VAR et de l’appréciation initiale de l’arbitre Alberola Rojas. Le capitaine des Bleus avait terminé en sang après cette action litigieuse, lui qui a d’ailleurs partagé sur son visage sur Instagram. Il jouera contre le Bayern avec un gros pansement.

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Cette décision intervient dans un contexte particulier, puisque c’est ce même Alberola Rojas qui a été désigné pour arbitrer la finale de la Coupe du Roi entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Une nomination qui a ravi la polémique sur les réseaux sociaux, d’autant plus que cette reconnaissance d’erreur du CTA vient alimenter les discussions autour de l’arbitrage en Espagne à l’approche de cette finale.