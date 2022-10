C4 : West Ham et Sivasspor s'imposent, Dnipro-1 qualifié, Bâle devra patienter

La soirée européenne se poursuivait, ce jeudi soir, avec la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa Conférence. Au programme ? Neuf rencontres programmées à 21 heures. Dans le groupe H, Bâle jouait sa qualification pour le tableau final face au club lituanien de Žalgiris. Forts de deux buts d'avance, les Suisses se faisaient pourtant rejoindre au score (2-2) sur un doublé d'Oyewusi (43e, 62e). Une confrontation marquée par l'énorme bourde du portier Marwin Hitz. Défait, dans les derniers instants, sur la pelouse du Slovan Bratislava (2-1), le club arménien de Pyunik a, quant à lui, manqué une belle occasion de valider son billet pour le tableau final.

Déjà qualifié, West Ham a, de son côté, confirmé en s'imposant d'une courte tête face à Silkeborg (1-0), dans le groupe B. Dans les autres rencontres de la soirée, Heart of Midlothian FC a pris le meilleur face au Rīgas FS dans le groupe A. Deuxième du groupe E au coup d'envoi, Dnipro-1 a validé sa place pour la phase finale en s'imposant contre l'Apollon Limassol (1-0). Dans la poule F, Molde s'est finalement incliné face à Djurgården (2-3) malgré une avance de deux buts. Match nul entre les Shamrock Rovers et La Gantoise (1-1). Enfin, porté par le doublé de Yatabaré et une réalisation de Gradel, Sivasspor a déroulé contre le CFR 1907 Cluj (3-0).

Tous les résultats de 21 heures

Groupe A

Heart of Midlothian FC 2-1 Rīgas FS : Shankland (3e) et Halliday (12e) / Friesenbichler (39e)

Groupe B

West Ham 1-0 Silkeborg : Fornals (24e, sp)

Groupe E

Dnipro-1 1-0 Apollon Limassol : Pikhalyonok (39e)

Groupe F

Molde 2-3 Djurgården : Brynhildsen (6e) et Kaasa M (21e) / Edvardsen (44e), Asoro (67e) et Radetinac (77e)

Shamrock Rovers 1-1 La Gantoise : Gaffney (3e) / Hyun-Seok Hong (75e)

Groupe G

Sivasspor 3-0 CFR 1907 Cluj : Yatabare (22e, 73e) et Gradel (65e)

Ballkani 0-1 Slavia Prague : Lingr (75e)

Groupe H