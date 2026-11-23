Coup dur pour Endrick à quelques heures du déplacement du Real Madrid sur la pelouse du PSV. L’attaquant brésilien était absent du dernier entraînement collectif ce lundi à Valdebebas, laissant planer le doute sur sa participation à la rencontre européenne. Les inquiétudes se sont finalement confirmées puisque le club madrilène a communiqué sur son état de santé.

La suite après cette publicité

« Après les examens réalisés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire au muscle adducteur de la jambe gauche a été diagnostiquée chez notre joueur Endrick. Son évolution sera suivie », indique le communiqué merengue. Le Brésilien devrait donc manquer le rendez-vous face au PSV, même si le Real Madrid n’a pas encore communiqué de durée d’indisponibilité. De son côté, Dumfries était également absent de l’entraînement, sans que les raisons de son absence soient précisées.