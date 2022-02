PSG : Mauricio Pochettino explique les prises de pouvoir de Nuno Mendes et Danilo Pereira

La suite après cette publicité

Un air de Portugal souffle sur le Paris SG ces dernières semaines. Nuno Mendes (19 ans) s'est imposé comme le titulaire au poste de latéral gauche, aux dépens de Juan Bernat notamment, tandis que Danilo Pereira (30 ans) s'est installé comme une solution durable dans le cœur du jeu. Présent ce vendredi en conférence de presse au centre d'entraînement Ooredoo, Mauricio Pochettino a évoqué le rendement de ses deux internationaux lusitaniens. À commencer par le plus jeune.

«Nuno est arrivé tard, le dernier jour du mercato estival, il a un grand potentiel et était suivi depuis longtemps par le club. Il montre une grande maturité mentale, à 19 ans seulement, une grande force physique et une imperméabilité au stress en compétition», a-t-il d'abord souligné avant de poursuivre. «Il a encore beaucoup à donner, il peut s’améliorer dans beaucoup de domaines, on n’a vu qu’un petit pourcentage de ce qu’il est capable de réaliser. Passer du Portugal à la France implique aussi un processus d’adaptation. Il est amené à devenir un des meilleurs latéraux du monde s’il poursuit sur sa lancée».

Pluie de compliments pour les deux hommes

Des mots forts. Interrogé sur les raisons de la prise de pouvoir de l'expérimenté milieu, malgré une concurrence très forte dans ce secteur, le technicien parisien a également été très élogieux. «Professionnalisme, engagement, implication, travail acharné, sentiment d’appartenance à un groupe, effort collectif, humilité, connaissance de ses points forts et ses limites. Il y a un tas de qualités qui décrivent Danilo Pereira», a-t-il lancé avant d'ajouter.

«Et au-delà de ses capacités techniques ou tactiques et de son rendement ponctuel, ces valeurs le placent au service du collectif. Il mérite ce qui lui arrive. Il a trouvé son rôle et est prêt à aider l’équipe en toute situation», a-t-il conclu. Georginio Wijnaldum, l'un de ses principaux concurrents, décevant depuis son arrivée, sait ce qui lui reste à faire pour enfin trouver sa place.