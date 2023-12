OL : Pierre Sage n’a pas peur pour son futur

La victoire contre Toulouse (3-0) a donné un peu de crédit à son travail. Pierre Sage est assuré de terminer l’année civile au moins. Son intérim va donc durer au moins deux matchs de plus, à savoir un déplacement à Monaco et la réception de Nantes, avant, sans doute, de laisser la place à un entraîneur plus expérimenté (Jorge Sampaoli ?). Une incertitude qui ne semble pas effrayer le Français puisqu’il répète être au service de l’OL.

«Il n’y a pas de pression particulière car j’ai une certaine sérénité. Je reste dans l’idée d’aider l’équipe au quotidien. Je travaille au jour le jour en vue de préparer le lendemain. (…) La réponse est toujours la même, l’important c’est le présent. Et le présent sert à préparer le futur. Que cela soit avec moi ou une autre personne, tous les éléments acquis ne seront pas perdus», explique Pierre Sage en conférence de presse, à deux jours de la rencontre à Monaco.