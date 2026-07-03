Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo rend hommage à Luka Modric

Vainqueur de son seizième de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, le Portugal a arraché sa qualification pour un huitième de finale succulent contre l’Espagne (2-1). Buteur lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a notamment croisé Luka Modric son ancien coéquipier au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Mettant fin aux rêves de victoire en Coupe du Monde de ce dernier, Cristiano Ronaldo lui a rendu hommage au micro de Sport TV : «oui, je lui ai dit au revoir. Il reste une légende du football, nous avons presque le même âge. J’ai beaucoup de respect pour Modric, pour tout ce qu’il continue d’accomplir dans le football.»