Chelsea : la déclaration choc de Liam Rosenior sur João Pedro
En pleine bourre avec Chelsea, João Pedro confirme son statut de leader offensif des Blues. Après son triplé face à Aston Villa, l’attaquant brésilien a porté son total à 17 buts cette saison, et l’entraîneur Liam Rosenior ne tarit pas d’éloges sur lui. « Je ne changerais João Pedro pour aucun autre attaquant dans le monde », a-t-il déclaré, soulignant son rendement constant depuis sa prise de fonction en janvier.
Rosenior insiste sur l’importance de Pedro dans le dispositif de Chelsea : « ce n’est pas seulement ses buts, c’est aussi son intensité, sa compréhension du pressing et sa présence tactique. Il est toujours au bon endroit au bon moment. » Le coach britannique le place désormais au niveau des meilleurs buteurs européens, un avertissement clair pour le PSG, qui affrontera Chelsea la semaine prochaine.
