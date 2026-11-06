La première liste du Portugal sans Cristiano Ronaldo

Une page se tourne pour la sélection portugaise. Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, le Portugal a dévoilé sa première liste sans son capitaine emblématique. Une absence forcément symbolique pour la Seleção, qui va devoir apprendre à évoluer sans celui qui a marqué son histoire pendant plus de deux décennies. Pour cette nouvelle échéance internationale, le sélectionneur, Jorge Jesus, a décidé d’apporter un peu de fraîcheur à son groupe en convoquant deux nouveaux visages : Gustavo Varela et Alberto Costa.

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Cette liste est également marquée par plusieurs retours, avec les convocations de Carlos Forbs, Antonio Silva et Mateus Fernandes. Le Portugal entame ainsi un nouveau chapitre de son histoire, avec la volonté de préparer progressivement l’avenir et de faire émerger une nouvelle génération de talents. L’après-Cristiano Ronaldo est désormais une réalité pour la Seleção, qui devra trouver de nouveaux leaders pour porter ses ambitions sur la scène internationale.