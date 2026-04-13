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Ligue 1

Eric Di Meco : «tu t’appelles toujours l’OM, mais pour l’Olympique de Marbella»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eric Di Meco @Maxppp

Pour la deuxième fois de la saison, sous les ordres d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille part en stage à Marbella. l’objectif du coach phocéen est d’unir davantage son groupe en vue du sprint final en Ligue 1. Mais cette nouvelle escapade à l’étranger ne convainc pas tout le monde. À commencer par Eric Di Meco.

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« Dans ces cas-là, tu changes ni ton nom ni ton logo, tu t’appelles toujours l’OM, mais pour l’Olympique de Marbella (rires). Cette mise au vert, je la trouve de trop et elle dénote une fébrilité à tous les étages qui peut expliquer peut-être les résultats de l’OM cette année. (…) J’ai l’impression que l’OM ne part pas pour les bonnes raisons », a-t-il déclaré au micro de RMC.

Pub. le - MAJ le
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