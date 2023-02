Barrages d’Europa League : le Stade Rennais s’incline contre le Shakhtar, la Roma déçoit

Après la Ligue des Champions, c’est au tour de la Ligue Europa de faire son retour avec des barrages aller. Pendant le match entre le Barça et Manchester United, grande affiche de la soirée, le Stade Rennais se rendait en Pologne pour affronter à un Shakhtar Donestk qui faisait son retour à la compétition après la longue trêve. Malgré la composition offensive (Gouiri, Kalimuendo, Toko Ekambi et Doku), c’est surtout la jeunesse (Spence, Omari et Belocian en défense) et l’inexpérience des Bretons qui sautaient rapidement aux yeux. Le manque de rythme et l’accumulation d’erreurs techniques allaient très vite se payer cash. Sur un premier long ballon, Spence se trouait et laissait Mykhailichenko filer au but. Mandanda repoussait mais finissait par s’incliner sur la seconde lame signée Kryskiv (1-0, 9e).

Rennes essayait trop timidement de répondre par ce coup-franc de Bourigeaud (20e) ou encore ce tir de Gouiri (29e). Trubin sauvait carrément les siens en remportant son duel face à Toko Ekambi, qui n’a pas su profiter d’une offrande de la défense ukrainienne (33e). Après avoir frôlé l’égalisation, les Bretons encaissaient un second but avant la pause, un penalty transformé par Bondarenko (2-0, 45e), suite à une faute d’Ugochukwu. Il fallait revenir avec d’autres intentions en seconde période, tant le club français était en train de rater son match. Malheureusement, les premières minutes confirmaient la tendance, à l’image de ces deux grosses opportunités de Zubkov (46e, 48e). C’est pourtant le moment choisi pour les hommes d’un Genesio furieux sur le banc pour réagir.

Rennes a raté son match

Enfin vainqueurs de duels, plus mobiles et conquérants, ils haussaient le ton, à l’initiative de Doku notamment. Après une frappe de Bourigeaud, le Belge provoquait côté gauche et centrait parfaitement pour Toko Ekambi au second poteau (2-1, 59e). Cette réduction de l’écart faisait du bien et permettait aux Rennais d’y croire mais ça n’empêchait pas les nombreuses frayeurs non plus. Stepanenko par exemple catapultait sa tête juste au-dessus de la barre (64e), quand Sikan dribblait Mandanda avant de rater le cadre en angle fermé (83e). Les circuits de passes fonctionnaient toujours mieux au Shakhtar, qui a su utiliser son vice quand Kalimuendo initiait ce contre (84e). Au terme d’une prestation décevante, Rennes a échoué à refaire son retard mais n’aura qu’un but à remonter au Roazhon Park dans une semaine.

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, outre le nul de Manchester United sur la pelouse du Nou Camp sur le FC Barcelone 2-2 (voir par ailleurs), l’Ajax recevait le surprenant Union Berlin. Qui dit visage inattendu dans cette compétition, dit forcément méfiance. Les Néerlandais l’ont appris à leurs dépens, même si ce 0-0 au final est plutôt bien payé pour eux. Les Allemands se sont procurés les meilleures situations et auraient même pu l’emporter sans un but refusé à Thorsby (65e). Enfin, il n’y a eu un petit but non entre le Red Bull Salzbourg et la Roma. Si le dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence a eu les meilleures situations (Abraham 43e et une tête de Cristante sur le poteau 73e), ce sont bien les Autrichiens qui l’ont emporté 1-0 sur la fin grâce à Capaldo (88e).

Les résultats des matchs de 18h45 :

Ajax 0 - 0 Union Berlin

FC Barcelone 2 - 2 Manchester United : Alonso (50e), Raphinha (76e) ; Rashford (53e), Koundé (csc 59e)

Red Bull Salzbourg 1 - 0 AS Roma : Capaldo (88e)

Shakhtar Donetsk 2 - 1 Stade Rennais : Kryskiv (9e), Bondarenko (45e) ; Toko Ekambi (59e)