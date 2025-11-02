L’AJ Auxerre crie au scandale après sa défaite contre l’OM

Ce fut dur, mais les trois points sont là pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Et les Marseillais avaient clairement besoin de cette victoire, après avoir pris un petit point sur les deux derniers matchs. Sur la pelouse de l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille s’est ainsi imposé 1-0 grâce à un but d’Angel Gomes à la demi-heure de jeu. Un succès qui permet aux Phocéens de remonter à la deuxième place du classement, profitant de la défaite de l’AS Monaco face au Paris FC.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 22 11 +14 7 1 3 25 11 17 Auxerre 7 11 -10 2 1 8 7 17

Une rencontre que les deux formations ont terminée à 10, puisque Garcia avait été expulsé en raison d’un pied haut à la 65e minute de jeu, alors que Sinaly Diomandé a pris la porte dans le temps additionnel après une faute sur un Paixao qui filait seul vers les buts. Mais selon les Auxerrois, c’est à la 39e minute que les Marseillais auraient dû se retrouver en infériorité numérique, suite à ce tacle d’O’Riley sur Coulibaly, qui a dû sortir blessé sur le coup.

L’entraîneur auxerrois fou de rage

Christophe Pélissier était ainsi en colère après le match et il s’est lâché en conférence de presse. « On sait que quand c’est comme ça, ça ne tourne pas en notre faveur. On voit encore l’arbitrage catastrophique par rapport aux décisions ce soir. Nous on a un joueur gravement blessé, le joueur adverse a jaune. Et derrière, il se permet de mettre un second jaune à la 94e, on aurait dit que ça lui faisait plaisir. J’espère qu’il aura une bonne note… », a ainsi scandé le tacticien français.

La suite après cette publicité

« C’est clair que c’est difficile. On a dominé tout le match, quasiment. Ils marquent sur une semi-occasion », a pour sa part expliqué Donovan Léon, qui n’a pas évoqué l’arbitrage de Benoît Bastien. Dix-septième du championnat et sur une série de six rencontres sans connaître la victoire (5 défaites et 1 nul), le club de la vallée de l’Yonne s’engouffre dans la crise…