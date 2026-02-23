Bayern : Lennart Karl se confie sur son ascension fulgurante

Dans un entretien accordé au média allemand Kicker, le jeune prodige bavarois, Lennart Karl, revenu avec lucidité sur son ascension express au plus haut niveau. À seulement 18 ans, l’Allemand reconnaît lui-même avoir été parfois surpris par la vitesse à laquelle tout s’est enchaîné, tout en soulignant qu’il n’a jamais douté de sa capacité à réussir. « J’ai parfois été surpris par la tournure des choses, mais j’ai toujours cru que je pouvais y arriver. Alors j’ai persévéré et travaillé dur. Je suis très satisfait, mais il y a toujours une marge de progression. J’espère marquer plus de buts, délivrer davantage de passes décisives et proposer des performances encore meilleures », a-t-il confié.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, ses performances donnent déjà du crédit à cette ambition. Propulsé dans un rôle important durant l’absence de Jamal Musiala, le crack allemand a su répondre présent avec une maturité impressionnante. Toutes compétitions confondues, il affiche déjà 7 buts en 30 apparitions sous le maillot bavarois, dont 18 titularisations, un volume de jeu remarquable pour un joueur à peine majeur. Une montée en puissance qui confirme qu’il ne se contente pas de dépanner, mais s’impose progressivement comme une vraie option d’avenir au Bayern sous la houlette de Vincent Kompany.