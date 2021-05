Borussia Dortmund : le prix qu'il faudra payer pour recruter Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le dossier Neymar étant visiblement fermé, il y a deux joueurs qui vont animer ce mercato estival : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Tous deux sont très convoités aux quatre coins du Vieux Continent, et ce en raison de leur situation contractuelle intéressante, du moins d'un point de vue des clubs intéressés. Le bail du Français à Paris expire en juin 2022, alors que le buteur norvégien aura une clause libératoire de 75 millions d'euros à partir de l'année 2022, soit un montant bien inférieur à sa véritable valeur.

C'est surtout du côté de Madrid qu'on va être très attentif à la situation des deux attaquants, puisque Florentino Pérez rêve d'attirer les deux dans un avenir très proche. Selon le quotidien Marca, le Borussia Dortmund n'a cependant pas l'intention de se séparer de son cyborg aussi facilement, et toujours selon le journal, il faudra une offre colossale pour convaincre la direction du club de la Ruhr cet été.

Le Borussia Dortmund fixe un prix dissuasif

Le média espagnol explique qu'il faudrait proposer 180 millions d'euros, au minimum, pour que l'écurie de Bundesliga accepte de lâcher sa star cet été. Un montant que les Merengues ne peuvent actuellement pas se permettre de payer. D'autant plus qu'il faudrait rajouter au moins 20 millions d'euros sous forme de commissions pour Mino Raiola et le père du joueur, portant le total de l'opération à, minimum, 200 millions d'euros.

Une somme très élevée compte tenu du contexte financier actuel chez les gros clubs européens, et qui risque donc de les refroidir tous. Les Madrilènes - et bien d'autres comme le FC Barcelone - risquent donc de devoir repousser une possible arrivée du Norvégien à l'été 2022. Mais on sait que quand on parle de mercato, tout peut changer du jour au lendemain...