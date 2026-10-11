Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Le Mans : le bel hommage de Patrick Videira à Luis Enrique

Par Allan Brevi
1 min.
Patrick Videira @Maxppp
PSG 3-1 Le Mans

Après la défaite du Mans face au Paris Saint-Germain (3-1), samedi soir, Patrick Videira a tenu à saluer Luis Enrique. Malgré la frustration liée au résultat, l’entraîneur manceau a rendu hommage à son homologue parisien, qu’il considère comme une référence pour de nombreux éducateurs. Les Manceaux avaient pourtant réussi à revenir au score au début de la seconde période, avant de céder face aux entrants parisiens. Une rencontre riche en enseignements pour Videira, particulièrement touché par les félicitations du technicien espagnol à l’issue du match.

La suite après cette publicité

« On est frustré, car je trouve qu’on s’est désorganisé après notre but. On a eu des situations, mais peut-être un peu d’euphorie après l’égalisation. C’est dommage. Paris a une grosse qualité technique, nous fixe pour faire des renversements et jouer les deux contre un. On avait travaillé, mais je trouve que notre qualité technique n’a pas été bonne. Il nous a manqué trop de choses. Et puis au moment des quatre changements… Ils ont été incroyables. J’ai demandé à Vitinha de faire doucement, mais il ne m’a pas écouté (rire). Enrique est un grand monsieur, qui inspire beaucoup de monde et d’éducateur. On leur souhaite le meilleur en Ligue des Champions mercredi. C’est un grand monsieur, et ses félicitations me touchent beaucoup. On apprend beaucoup de ce genre de rencontre. » Classe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Le Mans
Patrick Videira
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Le Mans Logo Le Mans FC
Patrick Videira Patrick Videira
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier