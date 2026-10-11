Le Mans : le bel hommage de Patrick Videira à Luis Enrique

Après la défaite du Mans face au Paris Saint-Germain (3-1), samedi soir, Patrick Videira a tenu à saluer Luis Enrique. Malgré la frustration liée au résultat, l’entraîneur manceau a rendu hommage à son homologue parisien, qu’il considère comme une référence pour de nombreux éducateurs. Les Manceaux avaient pourtant réussi à revenir au score au début de la seconde période, avant de céder face aux entrants parisiens. Une rencontre riche en enseignements pour Videira, particulièrement touché par les félicitations du technicien espagnol à l’issue du match.

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« On est frustré, car je trouve qu’on s’est désorganisé après notre but. On a eu des situations, mais peut-être un peu d’euphorie après l’égalisation. C’est dommage. Paris a une grosse qualité technique, nous fixe pour faire des renversements et jouer les deux contre un. On avait travaillé, mais je trouve que notre qualité technique n’a pas été bonne. Il nous a manqué trop de choses. Et puis au moment des quatre changements… Ils ont été incroyables. J’ai demandé à Vitinha de faire doucement, mais il ne m’a pas écouté (rire). Enrique est un grand monsieur, qui inspire beaucoup de monde et d’éducateur. On leur souhaite le meilleur en Ligue des Champions mercredi. C’est un grand monsieur, et ses félicitations me touchent beaucoup. On apprend beaucoup de ce genre de rencontre. » Classe.