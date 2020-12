Ligue 1 : Metz enchaîne face à Lens

Après cinq rencontres de suite sans victoire, le FC Metz enchaîne un second succès dans la semaine. Victorieux à Montpellier ce mercredi, les Grenats ont confirmé à domicile face à Lens 2-0. Après un premier but de Nguette à la demi-heure de jeu (30e), c'est Boulaya qui a conclu d'une belle frappe dans le temps additionnel (90e+4).

Ce deuxième succès de suite permet aux Messins d'accéder à la 9e place du classement de Ligue 1. Après leur belle opération il y a trois jours à Monaco, les Sang et Or ont cette fois chuté. Ils occupent la 7e place et pourront regretter de s'être cassé les dents sur une défense imperméable.

Le classement de Ligue 1.