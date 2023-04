Samir Nasri raconte son gros clash avec Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Manchester City est toujours en course pour un incroyable triplé cette saison. Avec une demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, un duel avec Arsenal pour le titre en Premier League, alors que les deux équipes s’affrontent d’ailleurs ce mercredi pour une finale avant l’heure, et la véritable finale en FA Cup face au voisin et rival de Manchester United, la bande à Pep Guardiola peut vivre un exercice 2022-2023 exceptionnel et surtout prolifique. L’entraîneur espagnol, arrivé en 2016 en Angleterre, réussit actuellement sa saison la plus aboutie avec les Skyblues. Mais revenons-en à ses débuts à Manchester quand il a connu un certain Samir Nasri. Après avoir effectué la présaison ensemble, le Français sera finalement prêté à Séville FC. Malgré cela, l’ancien joueur de l’OM garde un bon souvenir du technicien ibérique même s’il a livré une anecdote croustillante sur ce dernier.

«Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance : 'qu’est-ce que tu veux faire ?' Je lui dis : 'c’est à toi de me dire si tu comptes sur moi.' Et il me répond : 'je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête.' Ensuite, je fais mon premier entraînement, tout se passe bien, il est content de moi. Le lendemain, Pep me convoque de nouveau et là il me crie dessus à propos de mon poids. Là, je lui dis : 'baisse d’un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant, j’ai 29 ans’ (…) Et là, Pep me répond : 'c’est vrai, je suis désolé'», a notamment confié Samir Nasri lors d’une interview accordée à nos confrères de L’Equipe. L’ancien joueur professionnel reconverti en consultant regardera sûrement avec intérêt la confrontation capitale entre Arsenal et Manchester City, lui qui a joué pour les deux formations anglaises.

