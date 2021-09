Liverpool : Jürgen Klopp encense Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Ce soir, Liverpool accueille l'AC Milan à Anfield. Une occasion ratée pour Zlatan Ibrahimovic (39 ans) d'essayer d'inscrire son 50e but en Ligue des Champions, puisqu'il souffre d'un pépin physique et doit déclarer forfait. Sur le banc d'en face, Jürgen Klopp est en tout cas admiratif de la longévité et de l'opiniâtreté du Suédois, encore buteur dimanche contre la Lazio (2-0, 3e journée de Serie A).

«Zlatan, quel joueur ! Je l'ai vu se battre pour revenir de sa blessure. Il est entré lors du dernier match et a immédiatement marqué. Il est l'homme des grands moments. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Il sort toujours ses tripes», a lancé l'Allemand en conférence de presse.