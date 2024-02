Luka Doncic attend l’officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid

Depuis plusieurs années maintenant, le nom de Kylian Mbappé (25 ans) est associé au Real Madrid. Cette rumeur est plus insistante ces derniers jours et comme nous l’avions annoncé début janvier, Kylian Mbappé (25 ans) va rejoindre le Real Madrid. L’international français est tombé d’accord avec le club merengue. Et en Espagne, ce dossier est au cœur de toutes les conversations. Même l’ailier du Real Madrid Vinicius (23 ans) a réagi à cette affaire, qui va au-delà des frontières du football.

En effet, la superstar de la NBA, Luka Dončić, ancien joueur du Real Madrid basket entre 2014 et 2018, a posté une story Instagram de Kylian Mbappé portant la tunique madrilène. Le Slovène aimerait beaucoup que ce transfert se fasse, comme en témoignent les émojis avec des yeux attentifs pour montrer qu’il attend impatiemment l’officialisation de la venue du buteur du PSG.