Menu Rechercher
Commenter 28
SPL

Al-Nassr : Cristiano Ronaldo a vomi après sa sortie contre Al-Ettifaq

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Titulaire ce mercredi soir en Saudi Pro League avec Al-Nassr face à Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo a été remplacé à la 89e minute du match par son coach Jorge Jesus. Un choix surprenant dans un premier temps surtout à quelques minutes de la fin du match. Mais le coach portugais a tenu à s’expliquer en conférence de presse.

La suite après cette publicité

L’ancien tacticien de Benfica a expliqué que CR7 avait des douleurs à l’estomac et qu’il avait vomi en rentrant au vestiaire. «J’étais en train de penser à ne pas le faire jouer, il n’était pas en bonne forme, il souffrait de douleurs à l’estomac et d’une sensation générale de fatigue, et quand je l’ai remplacé, il est allé directement aux vestiaires et a vomi.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier