Al-Nassr : Cristiano Ronaldo a vomi après sa sortie contre Al-Ettifaq

Titulaire ce mercredi soir en Saudi Pro League avec Al-Nassr face à Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo a été remplacé à la 89e minute du match par son coach Jorge Jesus. Un choix surprenant dans un premier temps surtout à quelques minutes de la fin du match. Mais le coach portugais a tenu à s’expliquer en conférence de presse.

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L’ancien tacticien de Benfica a expliqué que CR7 avait des douleurs à l’estomac et qu’il avait vomi en rentrant au vestiaire. «J’étais en train de penser à ne pas le faire jouer, il n’était pas en bonne forme, il souffrait de douleurs à l’estomac et d’une sensation générale de fatigue, et quand je l’ai remplacé, il est allé directement aux vestiaires et a vomi.»