JT Foot Mercato : Chelsea lance les grandes manœuvres

Les infos du jour en France

D'après la presse espagnole, le président de l'OM, Pablo Longoria, est en contacts réguliers avec ses homologues du Barça pour deux indésirables. Il s'agit de Samuel Umtiti et de Philippe Coutinho.

Comme l'indique As, le Real Madrid y croit toujours pour Kylian Mbappé. Les Madrilènes pensent qu'au cours de ce mercato estival, il existera une fenêtre de tir pendant laquelle le PSG sera à l'écoute d'offres pour le Français. Et si ce scénario venait à se présenter, le Real Madrid sait qu'il est favori pour recruter le Français, qui a toujours rêvé de revêtir la tunique blanche.

Gianluigi Donnarumma (22 ans) se rendra à Paris mercredi pour signer les derniers documents officialisant son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain selon les informations de RMC.

Le PSG demande aujourd'hui 20 millions d'euros pour Thilo Kehrer. Un montant conséquent qui, logiquement, refroidit les intéressés.

Monaco s'est penché sur Myron Boadu (20 ans), attaquant international néerlandais de l'AZ. RMC Sport nous apprend ce mardi que les discussions sont engagées avec le club batave et qu'elles avancent même plutôt bien.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec Schalke 04, le défenseur central de 21 ans, Ozan Kabak serait ciblé en Premier League par Leicester, Newcastle et Crystal Palace mais également en Ligue 1. En effet, selon les informations de Bild, l'OGC Nice et le Stade Rennais seraient aussi sur le coup.

Les infos du jour à l'étranger

Selon les informations de As, Robert Lewandowski réfléchirait à un départ du Bayern Munich et attendrait une offre en provenance du Real Madrid. Lié au club bavarois jusqu'en 2023, le Polonais a souvent été cité dans le viseur merengue ces dernières années.

Comme l'explique le Manchester Evening News, Manchester City a fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu'un transfert d'Antoine Griezmann n'est pas - ou plus - dans ses plans.

A la recherche d'un milieu offensif, l'AC Milan prospecte. Le club lombard aurait notamment apprécié les performances de Nikola Vlasic (23 ans) qui a brillé à l'Euro avec la Croatie et sort de trois belles saisons au CSKA Moscou. Le joueur a donné un accord pour un contrat de cinq ans et attendrait un accord entre les deux clubs. Selon la presse russe, celui-ci serait proche avec un prêt avec option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros.

Le focus du jour

Chelsea pourrait signer du très lourd cet été. Le nom d'Erling Haaland revient toujours avec autant d'insistance à Londres. Les Blues ne semblent pas prêts à abandonner ce dossier malgré les nombreuses déclarations du board du Borussia Dortmund, affirmant que le joueur était invendable. Mieux, ils ont même affiché un prix de vente qui ne baissera pas : 160 M€. Problème pour le BVB, Roman Abramovich le président de Chelsea a fixé un budget de 175 M€ pour le Norvégien !

Le club londonien suit également Jules Koundé qui attire beaucoup d'écuries européennes. Les Blues seraient prêts à s'aligner sur les exigences du Seville FC, soit 80 M€, le montant de sa clause libératoire. Le nom d'un autre français a été évoqué dans le sens des arrivées. C'est Antoine Griezmann. Après le refus de Manchester City et le blocage du Barça pour un retour à l'Atlético, Grizou pourrait avoir une destination de secours avec Chelsea. Son nom a été proposé en tout cas.

Pour attirer au moins un de ces gros noms, les Blues seront donc contraints de vendre pour avoir un peu de liquidités. Kurt Zouma, par exemple, pourrait bien quitter le club de Roman Abramovich cet été. Tottenham et Everton sont séduits par son profil, tout comme Wolverhampton et l'AS Roma. Pour Olivier Giroud en revanche tout est bouclé. Il va partir à l'AC Milan, où il s'engagera pour les deux prochaines saisons. Les Blues devraient récupérer 2 M€ dans l'opération.

Autre buteur en manque de temps de jeu, c'est Tammy Abraham. Aston Villa l'aime beaucoup et préparerait une grosse offre pour son ancien attaquant. Les Vilans pourraient ainsi proposer jusqu'à 45 M€. Hakim Ziyech, lui, n'entrerait pas dans les plans de Thomas Tuchel qui voudrait le voir partir. Les Blues sont d'accord pour une vente, et pour l'instant, Naples et l’AC Milan sont très intéressés par le joueur. Enfin, Manchester City voudrait chiper Reece James à Chelsea. Mais là ce sera bien plus difficile car le club londonien n'est pas du tout vendeur.

Les officiels du jour

Le PSG a prêté son jeune défenseur Thierno Baldé (19 ans) au Havre, sans option d'achat. Dans le sens inverse, Paris a recruté le jeune joueur de 17 ans de Guingamp, Lenny Manisa. Clermont a recruté le défenseur du Servette Genève, Arial Mendy. Il arrive en prêt depuis le club suisse.

Pierre Lees-Melou quitte Nice pour la Premier League. Il rejoint Norwich, promu cette saison.

João Mario, libéré par l'Inter, s'est engagé aujourd'hui avec le Benfica Lisbonne. Le gardien du Séville FC, Tomas Vaclik, quitte l'Espagne et rejoint l'Olympiakos, en Grèce.