Liga

Athletic Bilbao - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
flick
Bilbao 0-0 Barcelone

Avec la victoire à l’arrachée du Real hier soir, le FC Barcelone n’a pas d’autres choix que de l’emporter ce soir face à l’Athletic Bilbao (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Quant aux Basques, bien installés dans le ventre mou, une victoire pourrait leur permettre de rêver à une qualification européenne.

Hansi Flick a dû composer son 4-3-3 avec plusieurs absents, notamment Koundé et Baldé, tous les deux blessés. Cancelo remplace le Français tandis que Gerard Martin se positionnera à gauche. Rashford est titulaire sur l’aile gauche à la place de Raphinha, et Ferran sera l’attaquant de pointe. Côté Leones, Ernesto Valverde mise sur 4-3-2-1. Aymeric Laporte et Vivan composeront la charnière centrale. Inaki Williams est sur l’aile droite et Unai Gomez à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Athletic Bilbao : Unai Simon - Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama - Rego, Jauregizar - Williams, Selton, Berenguer - Unai Gomez.

FC Barcelone : Joan Garcia - Cancelo - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - Olmo, Casado, Bernal - Yamal, Ferran, Rashford.

Pub. le - MAJ le
