Les supporters du PSG appellent au boycott après le report du choc face à l’OL

Le report de PSG-OL au lundi 26 octobre à 20h30, officiellement annoncé par la Ligue de football professionnel (LFP), provoque la colère de nombreux supporters parisiens. Initialement programmée dimanche soir, la rencontre a été décalée à la suite d’un arrêté de la préfecture de police, en raison du dispositif de sécurité nécessaire face aux manifestations prévues ce week-end. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont vivement contesté cette décision, certains allant jusqu’à appeler au boycott du match ou à l’envoi d’une équipe remaniée. « Boycottons le match. Une fois on n’a rien dit, mais deux ? N’abusons pas », résume l’un des messages relayés par Le Parisien.

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Cette reprogrammation passe d’autant plus mal qu’elle coïncide avec la cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée le même soir à Londres. Plusieurs joueurs du PSG sont en lice pour des distinctions, notamment Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que Warren Zaïre-Emery est candidat au Trophée Kopa. Certains supporters dénoncent également un manque de cohérence des autorités, alors que le match de NFL prévu dimanche au Stade de France est maintenu. La situation rappelle celle de la saison passée, lorsque le Classique face à l’OM avait lui aussi été disputé en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Pour les fans parisiens, ce nouvel épisode ravive donc la frustration de voir une affiche de Ligue 1 entrer en concurrence avec l’un des grands rendez-vous de la saison footballistique.